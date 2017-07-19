Украинские политзаключенные, крымчане Олег Сенцов и Александр Кольченко, которые находятся в заключении в России, могут рассчитывать на обмен и возвращение в Украину. Это стало возможным в связи принятием поправок в российское законодательство о гражданстве. Об этом 19 июля в комментарии Крым.Реалии заявила адвокат Кольченко Светлана Сидоркина.

«Поскольку это сейчас приняли, то я не исключаю, что если гражданства не будет или будет только украинское гражданство, тогда можно ставить вопрос и по поводу обмена... В данном случае в отношении Олега (Сенцова – КР) и Саши Кольченко я бы считала, что это в их интересах», – отметила Сидоркина.

Госдума России 19 июля в третьем чтении приняла пакет поправок, среди них – отзыв российского гражданства за терроризм и участие в террористических организациях. Также изменения вводят присягу для желающих получить российское гражданство иностранцев и разрешают украинцам получать гражданство России по упрощенной схеме.

Поправку об отзыве российского гражданства у иностранца, который замешан в терроризме (участвовал в террористической деятельности или публично оправдывал такую деятельность) в апреле после теракта в Петербурге предложил лично президент России Владимир Путин.

При этом решение об отзыве гражданства не распространяется на родственников человека, который лишился гражданства за терроризм.

Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко был задержан представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности на территории Крыма. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных.