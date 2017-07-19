Госдума России приняла 19 июля в окончательном чтении закон, который устанавливает возможность урегулировать долги крымчан перед украинскими банками без личного общения с кредитором, через российский Фонд защиты вкладчиков.

Так заемщик вправе направить в Фонд письменное уведомление об отказе от взаимодействия с лицами, имеющими право требовать погашения задолженности, в том числе с коллекторами.

Законом расширяются возможности Фонда по реструктуризации задолженности заемщика: наряду с возможностью предоставления рассрочки, он может принять решение о предоставлении заемщику отсрочки платежа.

Украинские эксперты замечают, что принятый закон не списывает долги перед украинскими банками с крымчан.

Украинские банки покинули Крым сразу после аннексии, но президент России Владимир Путин посоветовал крымчанам не отдавать старые кредиты. На полуострове зарегистрировали Фонд защиты вкладчиков, который стал возвращать депозиты клиентам украинских банков.

В конце 2015 года российская Госдума приняла закон, по которому крымчане также обязаны расплатиться по украинским кредитам.

По оценкам экспертов, на момент аннексии Крыма общая сумма задолженности крымчан перед украинскими банками составляла около двух миллиардов долларов.