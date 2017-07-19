Подконтрольный Кремлю спикер крымского парламента Владимир Константинов поздравил митрополита Симферопольского и Крымского Украинской православной церкви Московского патриархата Лазаря с 25-летием пребывания на крымской кафедре и наградил его званием «Почетный крымчанин». Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

«Крымчане высоко оценили Ваш вклад в дело укрепления межконфессионального и межнационального согласия на полуострове, наградив Вас высшей государственной наградой Крыма – званием «Почетный крымчанин», – сказал Константинов.

Он также подарил митрополиту подарочный колокол, который изготовили в городе Каменск-Уральский Свердловской области соседней России.

В 2015 года подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов наградил митрополита Лазаря медалью «За доблестный труд».

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».