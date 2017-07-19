В суд по «делу Умерова» вызывают следователя ФСБ

На следующее заседание суда по делу одного из лидеров крымскотатарского национального движения Ильми Умерова, запланированное на 26 июля, вызывают следователя ФСБ Игоря Скрипку. Такое решение суд принял 19 июля после допроса переводчика Хубедина Салединова, который делал перевод речи Ильми Умерова на крымскотатарском языка не телеканале ATR, сообщает корреспондент Радио Свобода в Крыму.

Так, в ходе допроса переводчик заявил, что следователь ФСБ несколько раз вызывал его, чтобы переподписать текст перевода. Этим Салединов объяснил ошибки, которые были выявлены в результате изучения перевода в суде.

Также на заседании 19 июля просмотрели видео интервью Умерова телеканалу ATR. Салединов проводил синхронный перевод речи Умерова на крымскотатарском языке, который значительно отличался от текста перевода в материалах дела.

«Текст перевода набирали студенты (Салединов работает преподавателем – КР), потом набирал работник ФСБ. А потом он три-четыре раза вызывал меня для переподписывания. Он мог изменить текст. Если есть расхождение, – это его вина», – сказал переводчик.

Поэтому суд решил вызвать следователя Игоря Скрипку в качестве свидетеля «для разрешения противоречий».

«Следователю Скрипке будет несладко на следующем заседании, это я могу сказать точно. Потому что, если в итоге мы установим в его противоречивых ответах наличие состава должностного преступления, мы будем настаивать на вынесении частного определения судом о привлечении его к уголовной ответственности», – сказал после заседания суда адвокат Умерова Марк Фейгин.

Также на заседании 19 июля защита Умерова заявила о возможной фальсификации документов – протоколов допроса двоих свидетелей.

7 июня подконтрольный Кремлю Симферопольский районный суд в аннексированном Крыму начал рассматривать по существу дело Ильми Умерова. Сообщалось, что заседания планируют проводить каждую среду.

В 2016 году следователи ФСБ возбудили против Ильми Умерова уголовное дело по статье об экстремизме. Задержание, обыск и возбуждение уголовного дела, содержание в психиатрической больнице для проведения принудительной судебно-психиатрической экспертизы известного участника национально-освободительного движения крымских татар, заместителя председателя Меджлиса Ильми Умерова вызвало сильный общественный и международный резонанс.

Сам Ильми Умеров считает суд по его делу заказным, а его исход – предрешенным, и утверждает, что следствие совершило подмену понятий, предоставив лингвистическую экспертизу, сделанную с дословного перевода его слов и названную стенограммой.