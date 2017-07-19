Подконтрольные Кремлю власти Крыма намерены усиливать охрану «границы» между аннексированным полуостровом и материковой частью Украины. О планах создавать сооружения на этой территории сообщил российский вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко 19 июля на заседании крымской пограничной комиссии.

«Для Крыма одним из приоритетных вопросов является создание защитных сооружений в приграничной полосе, эти мероприятия позволят усилить охрану на российско-украинском участке границы. Также важным остается вопрос обустройства территорий, прилегающих к автомобильным пунктам пропуска», – цитирует Михайличенко пресс-служба российского правительства Крыма.

Сообщается, что на заседании погранкомиссии приняли решение в период туристического сезона «увеличить пропускную способность» пунктов на админгранице, а также повысить их безопасность и защиту «с целью бесперебойного функционирования указанных пунктов пропуска».

Тем временем, в Госпогранслужбе Украины отмечают снижение пассажиро-траспортного потока через админграницу в сравнении с прошлым годом. Возникновение очередей в погранведомстве связывают с действиями российских служб на контролируемых ими пунктах пропуска напротив украинских КПВВ. По данным украинских пограничников, российские службы замедлили в июле пропускные операции.

В погрануправлении ФСБ России в образовании очередей на админгранице с Крымом обвиняют украинские службы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».