В МОН Украины пообещали «не оставить ни одного поступающего за бортом»

Первый заместитель министра образования и науки Украины Владимир Ковтунец пообещал «не оставить ни одного поступающего за бортом» вступительной кампании, которая продолжается.

«Права никого, имеющего право на поступление в высшее учебное заведение, не должны быть нарушены. Даже если придется принимать какие-то экстраординарные решения», – заявил он на пресс-конференции в Киеве.

По его данным, после недели вступительной кампании количество абитуриентов, подавших документы на образовательный уровень бакалавра, достигло 124 тысяч. Они зарегистрировали более полумиллиона электронных заявлений в новой базе, которая стала одним из нынешних нововведений. Базу запустили непосредственно перед началом вступительной кампании, поэтому у абитуриентов часто возникали проблемы с подачей заявлений.

«Времени на тестирование нового программного обеспечения почти не было. Оно пришло перед началом вступительной кампании. Во время любых сбоев мы сразу же обращаемся к разработчику», – рассказала Оксана Белик, директор государственного предприятия «Инфоресурс».

В этом году электронные заявления должны подавать все поступающие на бакалавриат, кроме определенных категорий льготников. Даже если у абитуриентов возникли проблемы с электронным кабинетом, они должны обратиться в консультационный центр, который есть в каждом университете – там им помогут специалисты, сообщила она.

По словам Олега Шарова, директора департамента высшего образования МОН Украины, проблемы с регистрацией электронных кабинетов связаны также с некорректностью тех данных, которые вводили поступающие. Речь идет о разногласиях в личных данных, в сертификатах ВНО и аттестата. Также в некоторых аттестатах не меняли название школы «декоммунизованного» города.

«Подавляющее большинство проблем – это невнимательность, собственно, самих абитуриентов. На этой неделе мы прошли серьезный путь для идентификации таких случаев», – добавил он.

Дополнительных средств защиты требовала угроза вируса Petya.A. Он не причинил вреда вступительной кампании, однако для защиты от возможного сбоя были применены большие объемы серверного ресурса. Из-за этого возникали проблемы с работой базы, а следовательно, некоторым абитуриентам пришлось регистрировать свои заявления еще раз, сообщили на пресс-конференции.

Сейчас в украинском ведомстве ожидают спада активности абитуриентов, однако к концу вступительной кампании ажиотаж вернется. Самыми популярными университетами среди будущих студентов является Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, Львовский национальный университет имени Ивана Франко и Национальный технический университет «КПИ имени Игоря Сикорского» в Киеве.

19 июня в Украине начали работу образовательные центры «Крым – Украина», позволяющие крымчанам поступать в 12 украинских вузов по упрощенной системе – без сдачи внешнего независимого оценивания (ВНО). Центры будут работать до 30 сентября.

Детальнее о старте вступительной кампании для абитуриентов из Крыма на материковой Украине читайте в материале Крым.Реалии «Стать студентом без денег и ВНО: украинские вузы открыли двери крымчанам».