На соревнования в Севастополе ждут водолазов из Венесуэлы, Ирана, России, Сирии и ЮАР

Участие в международном конкурсе по водолазному многоборью «Глубина», который должен пройти со 2 по 9 августа в аннексированном Севастополе, подтвердили команды военно-морских сил Венесуэлы и Ирана, которые выступали в соревновании водолазов в прошлом году, а также новые участники из Сирии и ЮАР. Об этом 19 июля сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

Сообщается, что соревнования состоятся в рамках Армейских международных игр (АрМИ-2017) на базе водолазного полигона филиала учебного центра (подготовки военных спасателей и водолазных специалистов) объединенного учебного центра Военно-Морского Флота России.

Каждая команда состоит из 8 водолазных специалистов различной специализации, в их числе – руководитель команды, тренер, 6 основных и 2 запасных водолаза, пояснили в ведомстве.

В начале июня сообщалось об открытии армейского этапа соревнований по водолазному многоборью «Глубина-2017» в аннексированном Севастополе.

Конкурс «Глубина» в Севастополе проводят во второй раз. Он включает соревнования из семи упражнений: «Спасение на воде», «Водная полоса препятствий», «Поддержание жизнедеятельности аварийной подводной лодки», «Сварка», «Работа в замкнутом пространстве», «Фланец» и «Оказание первой медицинской помощи утонувшему».

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».