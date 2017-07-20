Радио Крым.Реалии: Украинский «Артек» и невыездные крымчане

Почему жителей аннексированного Крыма не выпускают за пределы России из-за банковских долгов? Готов ли Крым к землетрясениям? Какой детский лагерь под названием «Артек» возродили на материковой Украине после аннексии Крыма?

С 8.30 до 10.00 в эфире ток-шоу Радио Крым.Реалии ведущий Александр Янковский ищет ответы на эти вопросы с управляющим директором юридической компании «Щит» в Севастополе Антоном Мамедовым, российским адвокатом Дмитрием Сотниковым, российским экономистом Владимиром Рожанковским, главой отдела сейсмической опасности Института геофизики НАН Украины Александром Кендзерой, первым заместителем директора Научно-исследовательского института строительных конструкций Юрием Немчиновым, генеральным директором МДЦ «Артек» Сергеем Капустиным и экс-министром курортов и туризма Автономной Республики Крым Александром Лиевым.

Радио Крым.Реалии выходит по будням в 8:35 и 18:30 на средних волнах АМ – частота 549 кГц, в FM-диапазоне на частоте 100.7 МГц, а также на сайтеКрым.Реалии.

Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 100 69 26 или писать на адрес: Krym_radio@rferl.org.