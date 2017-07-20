На турфорум «Открытый Крым» зовут участников из 56 регионов России

Представителей более 50 регионов соседней России пригласили поучаствовать в туристском форуме «Открытый Крым», проведение которого запланировано с 4 по 6 октября в Ялте. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольного Кремлю министерства курортов и туризма аннексированного Крыма.

«Мы отправили письма-приглашения в 56 регионов России, с которыми у Совета министров Крыма (подконтрольного Кремлю правительства Крыма – КР) заключены соглашения о межрегиональном сотрудничестве, а у министерства – соглашения о сотрудничестве в сфере туризма. В рамках форума представители регионов смогут рассказать о своих турпродуктах руководителям крымских туристических компаний. Безусловно, обсудим и ключевые стратегические вопросы развития внутреннего туризма. Будем рады видеть коллег на форуме», – сказала контролируемая Кремлем замминистра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина.

По словам Нерозиной, на форуме будет идти речь о выстраивании «взаимовыгодного турпотока» между Крымом и субъектами соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».