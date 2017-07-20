В США выразили обеспокоенность из-за публикации в Турции данных об американских базах в Сирии

Министерство обороны США выразило правительству Турции обеспокоенность тем, что государственное агентство Anadolu в этой стране, которая является союзником в НАТО, обнародовало данные о передовых пунктах базирования войск США на севере Сирии, где американские военные помогают местным силам сирийских курдов в борьбе против экстремистской группировки «Исламское государство».

«Обнародование непубличной военной информации создает неоправданный риск для сил коалиции и способно нарушить ход осуществляемых операций с целью нанесения поражения «Исламскому государству», – сказал Радіо Свобода представитель Пентагона, говоря о коалиции под руководством США, которая ведет борьбу против экстремистской вооруженной группировки «Исламское государство».

Эта группировка представляет наибольшую угрозу региональной безопасности, и «критически важно, чтобы все стороны, действующие в Сирии, оставались сосредоточенными на главном – на уничтожении «Исламского государства», сказал спикер, майор Адриан Ранкин-Галловей.

По его словам, военные не могут проверить в независимых источниках, какими путями была получена информация о базах в Сирии, но, добавил он, «мы были бы очень обеспокоены, если бы чиновники из страны-союзника в НАТО сознательно поставили под угрозу наши силы, обнародовав непубличную информацию».

Ранее в среду автор турецкой публикации, журналист агентства «Анадолу» Левент Ток заявил агентству «Блумберг», что данные о базе не были предоставлены правительством Турции, а являются результатом работы репортеров агентства в Сирии. По его словам, часть информации раскрыли в соцсетях курдские бойцы. Придерживаясь официальной позиции Анкары по поводу отрядов сирийских курдов, он добавил: «США должны подумать, прежде чем начинать сотрудничество с террористической организацией».

Как стало известно средствам информации в США в среду, турецкое агентство обнародовало статью об этих базах, с картой этих десяти пунктов базирования, еще в понедельник, а затем выпустило и ее версию на английском языке. В своей публикации турецкое агентство привело и численность войск в каждом из пунктов базирования, а также добавило, что эти пункты из соображений безопасности скрыты от посторонних, и обнаружить их было трудно.