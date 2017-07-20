В Киеве проходит акция в память журналиста Павла Шеремета (трансляция)

На месте гибели журналиста Павла Шеремета, на пересечении улиц Хмельницкого и Франко в Киеве проходит чествование его памяти. После завершения траурных мероприятий на месте трагедии участники акции пройдут к зданию СБУ, Администрации президента и министерства внутренних дел с требованием расследовать убийство журналиста.

12 июля международная организация «Комитет защиты журналистов» (CPJ) в своем отчете раскритиковала расследование убийства Шеремета и заявила, что оно вызывает больше вопросов, чем ответов, спустя почти год после убийства.

В интервью проекту Радио Свобода «Настоящее время» генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил об отсутствии серьезного прогресса в расследовании дела.

Шеремет был убит 20 июля 2016 года в центре Киева в результате подрыва автомобиля. Украинская власть квалифицирует смерть журналиста как умышленное убийство. К этому времени официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета нет.

10 мая этого года журналисты проекта «Слідство.Інфо» вместе с представителями международной сети OCCRP презентовали в Киеве документальный фильм об убийстве Павла Шеремета. Авторы фильма-расследования «Убийство Павла» заявляют, что им удалось разоблачить детали, которые официальное следствие не обратило внимания.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х - 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».