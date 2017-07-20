В Крыму похвалились увеличением урожая ранних зерновых

По предварительным данным подконтрольного Кремлю правительства Крыма, урожай ранних зерновых в 2017 году составит 1,5-1,6 млн тонн зерна, что выше результатов за минувший год на 15%. На сегодняшний момент аграрии собрали 1 млн 200 тысяч тонн зерновой группы, при этом средняя урожайность с гектара составила 30,6 центнера.

По словам заместителя председателя российского правительства полуострова Юрия Гоцанюка, хозяйства Красногвардейского и Симферопольского районов убрали наибольшую площадь засева.

Полностью убран лишь озимый ячмень, продолжается уборка бобовых, овса и озимой пшеницы.

В апреле в Крыму наблюдались заморозки, при этом местные аграрии уверяют, что зерновые культуры не пострадали.

По данным 2016 года, к августу месяцу ранних зерновых культур было намолочено 1447,86 тысяч тонн, что на 104,7 тысяч тонн больше 2015 года.

В 2011 году в Автономной Республике Крым собрали 1,8 млн тонн ранних зерновых.