В Симферополе разрешили строительство парковки возле Салгира, несмотря на протесты горожан

В Симферополе вечером 19 июля прошли общественные слушания по вопросам использования земельных участков, которые были выданы под размещение объектов общественного питания, магазинов и строительства офисных зданий. Протест жителей вызвала инициатива по строительству парковки на набережной в 35 метрах от реки Салгир, сообщает «Крымское информационное агентство».

«Симферопольцы так и не нашли консенсуса с горадминистрацией в вопросе расположения нового «Торгово-офисного центра «Набережный» и его парковок по улице Набережная 28 А и увеличения площади его застройки. Объект разместится между существующей 16-этажкой и городской баней. По проекту строительства 14-этажный новострой с кафе и паркингами почти на 10 тысяч квадратных метров разместится в 35 метрах от реки Салгир в ее водоохраной зоне и одновременно возле исторической достопримечательности Суворовской горки», – сообщает издание.

По информации представителя застройщика, будущий торговый центр превысит необходимый норматив размещения парковочных мест.

Жители Симферополя возразили – размещение открытых парковок в водоохранных зонах рек запрещено российским законодательством.

Горожане потребовали снять вопрос с рассмотрения, тем не менее российский глава администрации Симферополя Геннадий Бахарев продолжил слушания.

Порядка 50 процентов участников слушаний выразили протест, демонстративно покинули зал заседания. Голосованием оставшихся участников спорный вопрос был согласован.

Свою позицию застройщик не комментирует.

В тот же день представители движения «Активный Симферополь» выразили недоверие подконтрольным Кремлю администрации и городскому совету Симферополя и выдвинули ряд требований к местным властям, в частности, расформировать общественный и градостроительный советы. Активисты сообщили в соцсетях о планах выйти на пикет 22 июля.