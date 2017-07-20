В Крыму муниципальные СМИ учили работать по российским стандартам

В подконтрольном Кремлю государственном совете аннексированного Крыма прошел семинар для печатных средств массовой информации, учрежденных органами местного самоуправления полуострова. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Мероприятие провела подконтрольная России заместитель председателя комитета по вопросам государственного строительства и местного самоуправления Анна Рубель.

По ее мнению, муниципальным печатным изданиям «необходимо уделять особое внимание, стимулировать к дальнейшему развитию, повышению качества работы и помогать в формировании грамотных механизмов взаимодействия с городскими и районными властями».

«Местные газеты зачастую выступают «партнерами» органов власти Крыма, становятся связующим звеном между населением и органами местного самоуправления, и, как показывают проведенные опросы среди крымчан, пользуются большим доверием, чем республиканские или федеральные печатные СМИ», – сказала Рубель.

Как сообщается, в ходе встречи поднимались вопросы относительно соблюдения требований действующего законодательства России в сфере массовых коммуникаций для редакций периодических печатных изданий. Рассматривались вопросы принятия устава редакции СМИ, работа с выходными данными, особенности процедур перерегистрации и уведомления, отправки обязательных экземпляров продукции СМИ.

После российской аннексии в Крыму участились массовые обыски у независимых журналистов. Против некоторых из них, в частности автора Крым.Реалии Николая Семены, завели уголовные дела. Часть местных СМИ и журналистов были вынуждены переехать на территорию материковой Украины.

Правозащитная организация Freedom House в январе опубликовала свой доклад «Свобода в мире», в которой уровень свободы на территории аннексированного Крыма уже второй год подряд признан «хуже и ниже», чем в соседней России.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».