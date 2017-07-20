Суд в Крыму оставил под арестом еще двух фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир»

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма в четверг, 20 июля, отклонил апелляции двух фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Зеври Абсеитова и Рустема Абильтарова и оставил их арест в силе. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Антон Наумлюк.

«Подсудимые хотели покинуть заседание, поскольку оно проходило в закрытом режиме, но остались, когда суд разрешил их женам присутствовать на оглашении решения», – рассказал Наумлюк.

Адвокаты сообщают, что после взрыва в метро Санкт-Петербурга соседней России в апреле все заседания над фигурантами «дела Хизб ут-Тахрир» проходят в закрытом режиме. По словам адвокатов, такие действия являются незаконными.

Накануне Верховный суд Крыма оставил под арестом двух фигурантов бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» Энвера Мамутова и Ремзи Меметова.

В начале июля подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма продлил арест фигурантам бахчисарайского «дела Хизб ут-Тахрир» до 12 сентября.

12 мая 2016 года в Бахчисарае российские силовики провели серию обысков в домах мусульман-крымских татар, а также в местном кафе. Представители ФСБ России задержали четверых бахчисарайцев: Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рустема Абильтарова и Энвера Мамутова. Их подозревают в участии в организации «Хизб ут-Тахрир», которая в России признана террористической.

Защитники арестованных и осужденных по «делу Хизб ут-Тахрир» крымчан считают их преследование мотивированным по религиозному признаку. Адвокат Эмиль Курбединов отмечает, что преследуемые по этому делу российскими правоохранительными органами – преимущественно крымские татары, а также украинцы, русские, таджики, азербайджанцы и крымчане другого этнического происхождения, исповедующие ислам.

Представители международной исламской политической организации «Хизб ут-Тахрир» называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но они отвергают террористические методы достижения этого и говорят, что подвергаются несправедливому преследованию в России. Верховный суд России запретил «Хизб ут-Тахрир» в 2003 году, включив в список 15 объединений, названных «террористическими».