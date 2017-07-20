Мустафа Джемилев поздравил российскую правозащитницу с юбилеем

Национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев поздравил правозащитницу, главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву с юбилеем. В четверг, 20 июля, ей исполняется 90 лет.

В своем обращении, опубликованном на Facebook, Джемилев поблагодарил Алексееву за «ее многочисленные публикации в защиту прав крымскотатарского народа и его национального движения, как при советском режиме, так и сейчас, после оккупации Крыма путинским режимом».

Как сообщает российская редакция Радио Свобода, свой день рождения Людмила Алексеева намерена отпраздновать в кругу родных и друзей. Президентский Совет по правам человека (СПЧ), членом которого Алексеева является уже много лет, в честь ее 90-летия проведет торжественное заседание, правозащитница примет участие в нем по видеосвязи.

Людмила Алексеева занимается правозащитной деятельностью более 50 лет, начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. Она стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям. В 70-х ей угрожало лишение свободы за распространение самиздата, из-за чего Алексеева была вынуждена эмигрировать в США, где прожила 15 лет. В эмиграции продолжала писать и рассказывать об истории инакомыслия в СССР. Вернувшись в Россию, правозащитница возглавила Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), которая занимается мониторингом нарушений прав человека.

Подробнее о жизни и правозащитной деятельности Алексеевой можно прочитать в блоге историка Гульнары Бекировой на Крым.Реалии.