Кремль продолжает настаивать: в Крым доставили турбины российского происхождения

Представитель президента России Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что в Крым для строительства электростанции доставлены газовые турбины российского производства. Об этом он сказал российским журналистам 20 июля.

Песков, отвечая на вопрос представителя СМИ, отслеживают ли в Кремле доставку газовых турбин фирмы Siemens, вопреки имеющимся санкциям, сказал: «в Крым доставлены турбины, страной происхождения которых является Россия».

Аналогичные заявления Песков озвучил 10 и 13 июля.

Украинские эксперты считают, что немецкая компания Siemens должна сама инициировать обследование турбин в Крыму, чтобы дать заключение о том, где происходило составление турбин и как они попали на территорию аннексированного Крыма.

Немецкая компания Siemens заключила контракт на поставку турбин для проекта в Краснодарском крае России, который через Керченский пролив граничит с аннексированным Крымом. Агентство Reuters сообщило, что по меньшей мере две, а, возможно, и все четыре предусмотренные настоящим контрактом турбины были доставлены в Крым в обход европейских санкций против России.

Компания Siemens подала иски в Арбитражный суд Москвы. В компании также заявили, что будут вынуждены обдумать свои дальнейшие отношения с Россией после дела с турбинами и, что «возвращение к привычному порядку дел невозможно».

Арбитражный суд Москвы оставил исковое заявление компании без движения до 21 августа 2017 года.