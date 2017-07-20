В России еще одного активиста осудили за действия на антикоррупционном протесте 26 марта

В России активист Станислав Зимовцев приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима. 20 июля суд в Москве признал его виновным в применении насилия к полицейскому на антикоррупционной акции «Он вам не Димон» в столице России 26 марта, сообщает из зала суда корреспондент Радио Свобода.

По версии следствия, Зимовец на акции протеста попал кирпичом в спину сотрудника ОМОНа. Сам активист признает, что он бросил кирпич, однако, по его словам, он не целился в человека. Зимовец объяснял свои действия тем, что полицейские избивали протестующих.

Станислав Зимовец стал третьим осужденным по делу протестов 26 марта. Ранее были осуждены Александр Шпаков и Юрий Кулий – они получили полтора и полгода колонии.

В СИЗО остаются еще трое активистов, которые ожидают суда.

После мартовской акции протеста, организованной российским оппозиционером Алексеем Навальным, полиция Москвы задержала более тысячи человек.