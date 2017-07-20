В Минске почтили память Павла Шеремета

В столице Беларуси Минске 20 июля почтили память погибшего год назад в Киеве журналиста Павла Шеремета. Мемориальная акция началась в полдень 20 июля на Северном кладбище в Минске, где похоронен журналист.

В ней приняли участие друзья и знакомые Павла Шеремета, а также его коллеги, общественные и политические деятели.

Утром 20 июля акция в память журналиста прошла в Киеве, его коллеги требовали под стенами Администрации президента и министерства внутренних дел Украины найти его убийц.

Международные правозащитные организации критикуют ход следствия по делу об убийстве Шеремета и призывают власти Украины установить виновных в преступлении. Официального подозреваемого в расследовании убийства Шеремета до сих пор нет.

Представитель МВД Украины Артем Шевченко 20 июля сообщил, что следствие не позволяет обнародовать подробности расследования убийства.

Павел Шеремет – белорусский, российский и украинский журналист телевидения, радио и периодических изданий, в 1990-х – 2000-х годах руководитель отдела специальных информационных проектов российского телеканала ОРТ, впоследствии – «Первого канала». Последние пять лет жил в Киеве, работал в «Украинской правде», а также на радио «Вести».