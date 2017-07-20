Российский замминистра энергетики Крыма уволен по «истечению срока действия контракта»

Назначенный Кремлем глава Крыма Сергей Аксенов уволил Дмитрия Кадетова с должности подконтрольного Москве заместителя министра топлива и энергетики аннексированного полуострова. Соответствующий указ размещен на сайте правительства Крыма.

«Освободить Кадетова Дмитрия Николаевича от должности заместителя министра топлива и энергетики Республики Крым 25 июля 2017 года в связи с истечением срока действия срочного служебного контракта», – говорится в указе.

Аксенов уже назначил нового министра топлива и энергетики полуострова 8 июля. Им стал Вадим Белик, который занимал должность первого заместителя министра топлива и энергетики Крыма в подконтрольном Кремлю правительстве полуострова.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».