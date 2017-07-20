Аксенов: очистные сооружения Симферополя изношены почти на 100%

Очистные сооружения в Симферополе фактически не работают, инфраструктура изношена почти на 100%, а их модернизация и строительство нового канализационного коллектора оценивается в 17 – 22 млрд рублей (7 – 10 млрд гривен). Такое заявление озвучил в четверг журналистам подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов.

«Износ (очистных сооружений в Симферополе составляет – КР) практически 100%... то есть фактически очистные сооружения сегодня практически не работают», – приводит слова Аксенова ТАСС.

Он добавил, что для подготовки проекта модернизации очистных сооружений совместно с Минстроем соседней России создана рабочая группа, специалисты работают в Крыму.

«Мы планируем решить весь вопрос в комплексе по водоотведению, в том числе по очистным сооружениям», – сказал Аксенов.

Он добавил, что все проектные решения по модернизации очистных сооружений в Симферополе планируется подготовить до конца 2017 года.

В начале июня председатель общественной организации «Курортный Крым» Александр Бурдонов указал, что отсутствие канализационно-очистных сооружений в аннексированном Крыму приводит к массовым заболеваниям кишечника у жителей полуострова.

В феврале коммунальщики Крыма выявили, что более 2 тысяч абонентов сбрасывают отработанные воды прямо в море, ливневки или другие водные объекты.