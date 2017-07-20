Путин вручил правозащитнице Алексеевой гравюру с изображением ее малой родины – Евпатории

Президент России Владимир Путин 20 июля навестил главу Московской Хельсинкской группы Людмилу Алексееву. Российский глава поздравил правозащитницу с юбилеем и вручил гравюру с изображением места рождения Алексеевой – города Евпатории. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Когда я все это начинала 50 лет назад, я думала: сколько? Если по 70-й (статье – КР), то семь лет тюрьмы и пять лет в ссылке. Если по 190-й, повезет, – три года лагерей и пять лет в ссылке. Но что меня президент придет поздравлять, мне в голову не приходило», – сказала Алексеева на встрече.

На что Путин произнес: «многое изменилось».

20 июля Людмила Алексеева отмечает свой 90-летний юбилей. В этот день ее также поздравил национальный лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Людмила Алексеева занимается правозащитной деятельностью более 50 лет, начиная с первых протестов против ареста и осуждения в 1966 году писателей Андрея Синявского и Юрия Даниэля, публиковавших свои книги за рубежом в обход цензуры. Она стала одним из инициаторов оказания материальной помощи политическим заключенным и их семьям. В 70-х ей угрожало лишение свободы за распространение самиздата, из-за чего Алексеева была вынуждена эмигрировать в США, где прожила 15 лет. В эмиграции продолжала писать и рассказывать об истории инакомыслия в СССР. Вернувшись в Россию, правозащитница возглавила Московскую Хельсинкскую группу (МХГ), которая занимается мониторингом нарушений прав человека.