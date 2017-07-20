Сотрудники ФСБ не явились на допрос по делу украинского активиста Балуха в Крыму

Сотрудники ФСБ России, вызванные в качестве свидетелей по делу украинского активиста Владимира Балуха, не явились 20 июля на допрос в подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму. Отсутствие силовиков в суде объяснили командировкой, сообщает корреспондент Крым.Реалии.

При этом само судебное заседание началось с часовым опозданием.

Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму 20 июля возобновил судебный процесс в отношении украинского активиста Владимира Балуха после проведения ряда экспертиз.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 16 июня оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха, срок его содержания под стражей остался прежним – до 21 августа.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развевался во дворе его дома.