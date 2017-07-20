В четверг, 20 июля, глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Игорь Капрал) посетил Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

В ходе визита Илариону подарили икону с частицей мощей архиепископа Луки.

«В храме монастыря у раки с мощами Святителя Луки, исповедника Крымского, Митрополит Лазарь и Первоиерарх Русской Православной Церкви Заграницей, Митрополит Иларион вознесли общую молитву молитвеннику и чудотворцу земли Крымской, Святителю Луке, к которому притекают страждущие с горячей верой и надеждой», – говорится в сообщении.

Накануне сообщалось, что в аннексированный Крым прибыл глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Иларион (Игорь Капрал).

В аэропорту Симферополя Илариона встретили митрополит Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Московского патриархата Лазарь и крымское духовенство.

Комментариев украинского МИДа о поездке главы Русской зарубежной православной церкви в аннексированный Крым на данный момент нет.

Митрополит Иларион (Игорь Капрал) родился в Канаде, с 18 мая 2008 года – митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной православной церкви. Стал первым в истории РПЦЗ, кого утвердил на должность Священный синод Московского Патриархата.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

В Симферополе 20 июля прошел крестный ход ко дню Крещения Руси.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».