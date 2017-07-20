В Симферополе 20 июля прихожане и клирики Русской Православной Церкви провели крестный ход в честь Крещения Киевской Руси князем Владимиром. Участие в шествии приняли около 500 человек во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Украинской православной церкви Московского патриархата Лазарем. В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.