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Фотогалереи

Крестный ход в честь Крещения Киевской Руси в Симферополе (фотогалерея)

В Симферополе 20 июля прихожане и клирики Русской Православной Церкви провели крестный ход в честь Крещения Киевской Руси князем Владимиром. Участие в шествии приняли около 500 человек во главе с митрополитом Симферопольским и Крымским Украинской православной церкви Московского патриархата Лазарем. В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.
Верующие собрались возле Свято-Троицкого женского монастыря и направились к Александро-Невскому кафедральному собору
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Верующие собрались возле Свято-Троицкого женского монастыря и направились к Александро-Невскому кафедральному собору

Митрополит Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Московского патриархата Лазарь и политолог Владимир Джаралла (слева)
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Митрополит Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Московского патриархата Лазарь и политолог Владимир Джаралла (слева)

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В центре Симферополя&nbsp;ограничено&nbsp;движение транспорта
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В центре Симферополя ограничено движение транспорта

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