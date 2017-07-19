В центре Симферополя ограничат движение транспорта из-за крестного хода

В четверг, 20 июля, в центре Симферополя ограничат движение транспорта в связи с проведением крестного хода ко дню Крещения Руси. Об этом сообщает пресс-служба подконтрольной Кремлю администрации города.

Верующие пройдут от Свято-Троицкого женского монастыря к Александро-Невскому кафедральному собору. По пути крестного хода будет запрещена парковка авто с 7:00 до 11:00 и запрещено движение всех видов транспорта с 9:30 до 11:00. Также по всему маршруту движения будут дежурить наряды ГИБДД России по Крыму.

Как сказано в сообщении администрации, мероприятие организовано «во исполнение благословения Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины в рамках празднования дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и годовщины Крещения Руси».

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.