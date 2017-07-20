В Симферополе проходит крестный ход ко дню Крещения Руси

В Симферополе с утра 20 июля проходит крестный ход ко дню Крещения Руси. Верующие собрались возле Свято-Троицкого женского монастыря и направляются к Александро-Невскому кафедральному собору. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, на мероприятие собралось около 500 человек, пришло много священнослужителей, охраняют крестный ход казаки.

Верующие несут икону Божией Матери «Скорбящая». Мероприятие организовано «во исполнение благословения Его Блаженства, Блаженнейшего Онуфрия, Митрополита Киевского и всея Украины в рамках празднования дня памяти святого равноапостольного великого князя Владимира и годовщины Крещения Руси».

В центре Симферополя ограничено движение транспорта.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля. Этот день отмечают и в России с 2010 года. 27 июля 2016 года в Киеве завершился многотысячный крестный ход Украинской православной церкви, которая находится в единстве с Московским патриархатом.