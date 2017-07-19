Глава Русской зарубежной православной церкви прилетел на неделю в Крым

В аннексированный Крым 19 июля прибыл глава Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ), митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский Илларион (Игорь Капрал). Об этом сообщает пресс-служба Симферопольской и Крымской епархии.

В аэропорту Симферополя Иллариона встретили митрополит Симферопольский и Крымский Украинской православной церкви Московского патриархата Лазарь и крымское духовенство.

Сообщается, что паломническая группа во главе с митрополитом Илларионом будет пребывать в аннексированном Крыму до 25 июля.

«В программу паломничества по просьбе митрополита Восточно-Американского и Нью-Йорского Иллариона были включены Свято-Успенский пещерный монастырь, знакомство с горным Крымом и святынями Бахчисарая, Севастополь, исторические объекты города и православные храмы, Инкерманский Свято-Климентовский пещерный монастырь, Херсонес и Свято-Владимирский собор», – сказано в сообщении.

Комментариев украинского МИДа о поездке главы Русской зарубежной православной церкви в аннексированный Крым на данный момент нет.

Митрополит Иларион (Игорь Капрал) родился в Канаде, с 18 мая 2008 года – митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский, первоиерарх Русской зарубежной православной церкви. Стал первым в истории РПЦЗ, кого утвердил на должность Священный синод Московского Патриархата.

В украинском МИДе 25 июля 2016 года опубликовали обращение, в котором предостерегли иностранных граждан и лиц без гражданства от незаконных поездок в Крым.

На 20 июля в Симферополе запланирован крестный ход, приуроченный ко дню Крещения Руси. Из-за этого в центре города ограничат движение транспорта.

В Украине дата крещения Руси-Украины отмечается на государственном уровне ежегодно 28 июля.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».