На очередном заседании подконтрольного Кремлю Раздольненского районного суда в аннексированном Крыму по делу украинского активиста Владимира Балуха он заявил отвод судье в связи с предвзятым отношением к делу. Однако суд расценил это утверждение активиста как безосновательное. Кроме того, судьи отклонили ходатайство Балуха о повторном проведении экспертиз, которые, по словам адвокатов, были проведены не в том объеме, которого требовала защита. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Кроме того, суд не стал откладывать дату следующего заседания, несмотря на отсутствие адвоката Балуха Дмитрия Динзе, который находится на учебе.

Следующее заседание назначили на 14:00 24 июля.

Ранее сообщалось, чотрудники ФСБ России, вызванные в качестве свидетелей по делу Владимира Балуха, не явились 20 июля на допрос в подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд в аннексированном Крыму. Отсутствие силовиков в суде объяснили командировкой.

Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма 16 июня оставил без удовлетворения жалобу адвоката украинского активиста Владимира Балуха, срок его содержания под стражей остался прежним – до 21 августа.

Владимира Балуха обвиняют в хранении боеприпасов и взрывчатых веществ.

ФСБ задержала Владимира Балуха утром 8 декабря 2016 года. По сообщению его жены, сотрудники российской ФСБ явились с обысками в село Серебрянка Раздольненского района Крыма. Обыски проводились в течении 4-х часов в домах Балуха и его матери. Сотрудники ФСБ заявили, что на чердаке дома, где живет Владимир Балух, были обнаружены 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

Подконтрольные Кремлю власти Крыма потребовали от Владимира Балуха снять установленную 29 ноября на стене собственного дома табличку «Вулиця Героїв Небесної сотні, 18».

Защита Балуха и правозащитники, в свою очередь, утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за размещенной на стене таблички и флага Украины, который развивался во дворе его дома.