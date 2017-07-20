В Севастополе российские военные будут месяц репетировать празднование дня ВМФ

В аннексированном Севастополе российские военные будут в течение месяца готовиться к празднованию дня Военно-морского флота соседней России, в рамках которого планируют продемонстрировать элементы боевой подготовки сил российского Черноморского флота. Об этом сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО) Минобороны России.

«В рамках подготовки к празднику с механиками-водителями новых боевых машин в течение месяца будут проводиться практические тренировки по выходу на плав, как с натурного берегового макета, имитирующего твиндек десантного корабля, так и с больших десантных кораблей, которые задействованы в праздновании Дня ВМФ (России – КР). В акватории бухты, прилегающей к танкодрому части, в ходе тактико-специальных учений отрабатывается не только погрузка-выгрузка боевых машин и их десантирование на воду, но также перестроение на плаву и ведение огня из крупнокалиберного пулемета в движении», – сказано в сообщении.

В частности, на пятницу, 21 июля, запланирована совместная тренировка российских морских пехотинцев с экипажем большого десантного корабля «Азов» в акватории Севастопольской бухты.

Всего, по данным российского ведомства, к тренировкам привлекут до 30 единиц боевой и специальной техники, буксирные и спасательные суда, а также около 150 военнослужащих.

В Севастополе на 30 июля анонсируют проведение парада, посвященного дню Военно-морского флота России.

В Украине День ВМС отмечают в первое воскресенье июля.

Праздник был учрежден в июне 2015 года указом президента Украины Петра Порошенко, учитывая значение Военно-морских сил в обеспечении обороноспособности государства.

После аннексии Крыма Россией штаб ВМС Украины передислоцировался в Одессу.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».