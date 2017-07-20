Президент Кыргызстана выразил сомнение в возможности перехода языка на латиницу

Президент Кыргызстана выразил сомнение в возможности перехода киргизского языка на алфавит на базе латиницы с нынешней, основанной на базе российской кириллицы.

По его словам, такой переход не объединил бы носителей тюркских языков, а разделил бы их, потому что ряд тюркоязычных народов сейчас живет на территории России и пользуется кириллицей.

Кроме того, сказал Атамбаев, изменение алфавита может привести к разрыву между поколениями, потому что многие известные киргизские писатели писали свои произведения уже кириллицей.

В Кыргызстане нет официальных планов менять алфавит, но этот вопрос стали активно обсуждать после того, как президент соседнего Казахстана Нурсултан Назарбаев в апреле объявил, что казахский язык перейдет на латиницу с нынешней кириллицы до 2025 года. Новую азбуку языковеды Казахстана должны разработать уже к концу этого года.

Большинство тюркских языков пережили изменения систем письма, критики тогда тоже говорили о разрыве поколений и потере доступа к ранее созданной литературе.

Эти языки в свое время пользовались преимущественно приспособленным арабским письмом, которое их носители приняли вместе с исламом. Самый многочисленный тюркский язык, турецкий, перешел на латиницу в 1920-х годах. В конце 1920-х тюркские языки, носители которых оказались в пределах тогдашнего СССР, перевели на «яналиф» – общий для всех, но с учетом особенностей каждого языка, систему на основе латиницы с дополнительными знаками. В начале 1940-х все их так же принудительно перевели на приспособленную российскую кириллицу.

После распада СССР тюркоязычные Азербайджан и Туркменистан сразу перешли на латиницу, Узбекистан пользуется латиницей и «советской» кириллицей параллельно. Кыргызстан и Казахстан пока сохранили кириллицу.

Кириллицей вынуждены пользоваться и народы России, включая тюркоязычные – этого требует российское законодательство.

За пределами бывшего СССР тюркские языки сейчас пользуются преимущественно приспособленными латиницей или арабским письмом, а в некоторых местностях, которые в свое время побывали под влиянием еще царской России, также кириллицей.