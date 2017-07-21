Мама похищенного и расстрелянного в 2014 году в Донецке 16-летнего жителя Краматорска Вадима Чубенко требует от Генпрокуратуры Украины предпринять все действия, необходимые для экстрадиции боевика «ДНР» Вадима Погодина, подозреваемого в убийстве ее сына, из аннексированного Крыма. Соответствующее открытое обращение Сталина Чубенко обнародовала в Фейсбуке в связи с тем, что у Погодина вскоре истекает срок ареста и он может оказаться на свободе.

Как утверждает Чубенко, ГПУ до сих пор официально не обратилась к властям аннексированного Крыма по вопросу экстрадиции Погодина. Хотя в городской прокуратуре Краматорска подготовили пакет материалов, на основании которых надо запрашивать экстрадицию Погодина.

«Полагаю, что проблема в том, что в официальном запросе ГПУ не знают, как назвать оккупационные власти Крыма, к которым должны обратиться. Но я уверена, что это не может быть поводом для того, чтобы работа, которую проделали следователи, оказалась напрасной, и правосудие не восторжествовало. Я требую от Генпрокуратуры немедленно отправить поручение в Краматорск и далее необходимые материалы в Крым для экстрадиции Погодина в Украину», – написала Чубенко.

Она также добавила, что если в ГПУ не предпримут необходимых действий, он будет обращаться к украинской и зарубежной прессе и начнет протестную акцию у стен Генеральной прокуратуры Украины.

В ГПУ обращение Сталины Чубенко пока официально не комментировали.

Крым.Реалии пытаются получить комментарий ведомства, а также самой Сталины Чубенко.

В начале июля в ГПУ Крым.Реалии сообщили, что в ведомстве изучают правовые возможности для экстрадиции боевика «ДНР» Вадима Погодина из Ялты. В Генпрокуратуре пояснили, что, в соответствии с украинским законодательством, все органы власти, расположенные в аннексированном Крыму, являются незаконными, а любые выданные ими акты признаются законами Украины недействительными.

21 июня Ялтинский городской суд, подконтрольный России, принял решение об аресте боевика группировки «ДНР», признанной в Украине террористической, Вадима Погодина. Основанием для этого было то, то что это лицо находится в международном розыске по запросу Украины. На материковой Украине против Погодина открыты уголовные дела по статьям «умышленное убийство» и «похищение человека». Его подозревают в том, что он отдал приказ расстрелять 16-летнего жителя Краматорска Степана Чубенко.

Срок ареста Вадима Погодина истекает 30 июля.