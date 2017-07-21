По меньшей мере два человека погибли, более 100 травмированы из-за землетрясения в Эгейском море

По меньшей мере два человека погибли, более 100 травмированы в результате сильного землетрясения, которое произошло в ночные часы 21 июля в Эгейском море и нанесло ущерб на греческих островах и турецком побережье.

Руководитель острова Кос Георгос Кирицис рассказал греческим средствам информации, что на острове погибли два человека, многие были травмированы. Также был поврежден основной порт.

По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился на глубине около 10 километров и также в 10 километрах к югу от турецкого курортного города Бодрум. По данным турецких властей, после основного толчка было зарегистрировано более 20 меньших колебаний.

По данным губернатора турецкой провинции Мугла Эсенгула Кивелека, серьезных потерь удалось избежать, зафиксированы лишь «незначительные травмы из-за паники». Около 70 человек были госпитализированы в бодрумские больницы после землетрясения.

Украинские дипломаты проверяют, есть ли украинцы среди пострадавших в результате землетрясения в Эгейском море.

По состоянию на 08:00 21 июля такая информация не поступала, сообщает Департамент консульской службы украинского МИДа.