Вслед за подконтрольным Кремлю экс-мэром Ялты Андреем Ростенко в отставку подал его заместитель Антон Тихомиров. Об этом 21 июля сообщает сайт «Крыминформ».

«Просто написал заявление и все. Это было мое собственное решение, уволился «по соглашению сторон», – заявил он журналистам, не став комментировать, связано ли напрямую его увольнение с уходом Ростенко.

При этом он не сообщил о своих дальнейших планах.

«Пока буду отдыхать, а потом будет видно», – сказал Тихомиров.

На сайте подконтрольной Кремлю администрации Ялты пока не публиковали информации об отставке Тихомирова.

Кандидатуру Тихомирова на должность заместителя главы российской администрации города депутаты подконтрольного Кремлю Ялтинского городского совета согласовали на сессии 29 ноября 2016 года. Он курировал вопросы курортов и туризма, промышленности, транспорта и связи, молодежи и спорта.

До 17 ноября 2016 года Тихомиров занимал должность секретаря ялтинского отделения партии «Единая Россия», будучи советником главы российской администрации Ялты Андрея Ростенко.

Подконтрольные Кремлю депутаты Ялтинского городского совета на внеочередной сессии 11 июля приняли отставку главы администрации города Андрея Ростенко и проголосовали за назначение Елены Сотниковой на должность временно исполняющего обязанности.