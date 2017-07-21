Siemens хочет выкупить у России доставленные в Крым турбины

Немецкий концерн Siemens предлагает выкупить доставленные в обход санкций в аннексированный Крым газовые турбины, а также разорвать первоначальный контракт, заключенный с российской стороной. Об этом говорится в обнародованном 21 июля заявлении концерна.

«Siemens продолжает возбуждать уголовные дела против ответственных лиц нашего клиента, «Технопромэкспорта», а также судебные иски, направленные на то, чтобы остановить любые другие поставки в Крым и обеспечить возврат любого оборудования, которое уже было отправлено, в первоначальное место назначения Тамань. Siemens также возобновила предложение о выкупе оборудования и аннулировании первоначального контракта», – говорится в сообщении.

Немецкий концерн Siemens 21 июля также объявил о прекращении поставок оборудования российским компаниям, подконтрольным государству, из-за доставки в аннексированный Россией Крым газовых турбин в обход санкций.

Кроме того, Siemens объявил о выходе из российской компании «Интеравтоматика», где немецкому концерну принадлежало 45,7% акций. В концерне предполагают, что именно с помощью этой компании турбины Siemens перевезли из Краснодарского края России в Крым.

О том, что турбины незаконно ввезли в Крым для использования на электростанциях, стало известно в начале июля 2017 года. После этого Siemens подал в суд иски на три российские компании, вероятно причастные к этому.

Турбины были сделаны на совместном предприятии немецкого концерна и российского предприятия «Силовые машины» для использования в Краснодарском крае. После этого их переделали на предприятиях компании «Ростех» и перевезли в Крым.

Санкции Евросоюза запрещают европейским компаниям поставлять любое оборудование и продукцию в аннексированный Россией Крым.