В Симферополе сообщают об автомобильной пробке в семь километров

В Симферополе в пятницу, 21 июля, образовалась пробка примерно на семь километров. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.
По его информации, пробка тянется от кольца на объездной дороге до микрорайона Каменка-Хошкельды. Транспорт продвигается медленно.
О причинах пробки пока сообщений нет.
17 июля в час пик автомобильная авария в Севастополе создала километровую пробку на шоссе между Стрелецкой бухтой и микрорайоном Летчики.
Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц Симферополя намерены перекрыть до 30 сентября в связи с проведением ремонта теплосети.
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