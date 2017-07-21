В Симферополе сообщают об автомобильной пробке в семь километров

В Симферополе в пятницу, 21 июля, образовалась пробка примерно на семь километров. Об этом сообщил корреспондент Крым.Реалии.

По его информации, пробка тянется от кольца на объездной дороге до микрорайона Каменка-Хошкельды. Транспорт продвигается медленно.

О причинах пробки пока сообщений нет.

17 июля в час пик автомобильная авария в Севастополе создала километровую пробку на шоссе между Стрелецкой бухтой и микрорайоном Летчики.

Ранее сообщалось, что несколько центральных улиц Симферополя намерены перекрыть до 30 сентября в связи с проведением ремонта теплосети.