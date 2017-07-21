Энергокомпания ExxonMobil оспорила в суде штраф за нарушение санкций против России

Нефтяная компания ExxonMobil оспорила в суде решение министерства финансов США оштрафовать концерн на два миллиона долларов за заключение сделок в обход санкций против России. Об этом сообщается на сайте ExxonMobil.

В мае 2014 года компания подписала восемь контрактов по нефтяным и газовым проектам с главой «Роснефти» Игорем Сечиным. США ввели против него персональные санкции из-за конфликта на востоке Украины. Ограничения, в частности, касаются доступа компании «Роснефть» к западному финансированию, а также некоторым технологиям и оборудованию.

В поданной в суд жалобе ExxonMobil говорится, что санкции касались лично Сечина, а не его нефтяной компании. Как отметили в концерне, контракты заключались только с «Роснефтью», а не с Сечиным. ExxonMobil c 2006 по 2017 год возглавлял нынешний госсекретарь США Рекс Тиллерсон. У корпорации был ряд совместных проектов с «Роснефтью», санкции принесли ей большие убытки. В апреле ExxonMobil просила министерство финансов США позволить ей продолжить работу с российской компанией над проектами в Черном море.