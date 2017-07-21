Российский оппозиционный политик Алексей Навальный не собирается поднимать вопрос аннексированного Крыма в преддверии президентских выборов в России 2018 года. Такое мнение в эфире Радио Крым.Реалии высказал российский политолог Иван Преображенский.

<a href="https://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Ftracks%2F334153144&color=ff5500&auto_play=false&hide_related=false&show_comments=true&show_user=true&show_reposts=false">SoundCloud</a>

Он отметил, что вопрос аннексированного Крыма не является ключевым и важным для жителей соседней России.

«Российское общество волнуют другие вопросы. Крым – это очень важный фон, который может привести к потере или приобретению дополнительной аудитории для политика, но Крым не является самым важным вопросом. Самый актуальный вопрос, очевидно, это социальное благосостояние населения. И на этот вопрос Навальный старается дать ответ, а Крым будет им взят тогда, когда на это будут ресурсы. Его ответ по Крыму будет очень близким к тому, что говорит большинство либералов, и озвучить это он сейчас не рискнет», – сказал Преображенский.

В четверг, 20 июля, российский оппозиционер Алексей Навальный провел дебаты с пророссийским боевиком Игорем Гиркиным (Стрелковым).

В ходе дебатов Стрелков, в частности, сказал, что оружие и деньги на вторжение на восток Украины взял в аннексированном Крыму, а на другие вопросы на эту тему отказался отвечать, сославшись, по его словам, на «офицерскую честь».

Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года – в годовщину аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, ранее одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».