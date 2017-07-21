Чубаров: изменения в Конституцию Украины по статусу Крыма будут готовы в сентябре

Народный депутат Украины, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что изменения в Конституцию Украины по статусу Автономной Республики Крым будут готовы в сентябре этого года. Об этом он сказал в эфире «5 канала».

«Мы переформатируем статус Крыма. Это конституционный процесс. И сейчас, хотя некоторые члены рабочей группы поехали в отпуск, мы в виртуальном формате продолжаем работать, чтобы успеть к сентябрю дать президенту текст основного раздела, который для нас, крымских татар, является основным. Это 10 раздел Конституции Украины, который называется «Автономная республика Крым», – отметил Чубаров.

По его словам, если изменения будут приняты, то это будет «один из самых эффективных ключей по возвращению Крыма в украинский суверенитет».

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа настаивает на изменениях в Конституцию Украины относительно преобразования Автономной Республики Крым в Крымскотатарскую автономную республику.

Конституционная комиссия Украины 11 мая решила создать рабочую группу, которая будет разрабатывать поправки и дополнения в Конституцию Украины в части Автономной республики Крым. Первое заседание рабочей группы прошло 24 мая.

Президент Украины Петр Порошенко во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв депортации крымскотатарского народа заявил, что будущая национальная автономия крымских татар в Крыму учитывать права других национальностей.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».