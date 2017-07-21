Госпогранслужба Украины: пассажиро-транспортный поток в Крым продолжает уменьшаться

Количество людей и транспортных средств, следующих через административную границу с аннексированным Россией Крымом, продолжает уменьшаться, сообщают в Госпогранслужбе Украины.

«За июнь 2017 года админграницу в обоих направлениях пересекли на 13% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а транспортных средств меньше на 21%. Аналогичная ситуация наблюдается и в июле этого года, когда за две недели граждан уже меньше на 13%, а машин меньше аж на 27%, чем за такой же период в 2016 году», – говорится в сообщении.

В то же время, говорят пограничники, подконтрольные Кремлю власти аннексированного Крыма продолжают искусственно создавать очереди перед контрольными пунктами.

«Из-за таких провокационных действий граждане вынуждены простаивать в ожидании по несколько часов. Сейчас оккупационные службы пропускают в среднем не более 10 автомобилей в час и активизируют свою работу только во время пребывания съемочных групп российских пропагандистских каналов», – говорится в сообщении.

По данным украинского погранведомства, по состоянию на 11:00 21 июля в искусственной очереди на контрольном пункте «Чонгар» стоят около 85 автомобилей, перед КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» очередей нет

Ранее в пограничном управлении ФСБ России, которое цитировали российские СМИ, обвинили в создании очередей на админгранице с Крымом именно украинские службы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».

Верховная Рада объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 г. президент Украины подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию Крыма и называет это «восстановлением исторической справедливости».