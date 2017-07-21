Филипп Киркоров снова планирует гастроли в Крыму

В аннексированном Крыму на август анонсируют концерты российского певца Филлипа Киркорова. Об этом сообщает корреспондент Крым.Реалии.

Согласно афишам, расклеенным в Севастополе, 16 августа Киркоров планирует выступить в Севастопольском культурно-информационном центре (СКИЦ) в Камышовой бухте с шоу «Я».

Сотрудница СКИЦ в телефонном комментарии корреспонденту Крым.Реалии сообщила, что стоимость билетов на выступление Киркорова составляет от 2500 рублей (около 1 тысячи грн – КР) за место на балконе до 7500 рублей (более 3 тысяч грн – КР).

Кроме Севастополя, Киркоров плинурет дать концерты еще в пяти крымских городах. В разделе «Афиша» на официальном сайте певца сообщается, что Киркоров намерен выступить13 августа в Ялте, 15 августа – в Евпатории, 17 августа – в Алуште, 18 августа – в Феодосии и 20 августа – в Керчи.

Филипп Киркоров не раз посещал аннексированный Крым. Так, во время недавнего гастрольного тура в июле он посетил сафари-парк «Тайган».

Филипп Киркоров находится в списках украинского сайта «Миротворец», как «лицо, которое сознательно нарушило государственную границу Украины».

Госпогранслужба Украины с начала года запретила въезд в страну 70 артистам, в том числе тем, кто в обход украинского законодательства посетил аннексированный Россией Крым, сообщили в украинском погранведомстве в начале июля.

Иностранные артисты, приезжая с гастролями в аннексированный Россией Крым через закрытые Украиной пункты пропуска, нарушают украинское законодательство. Некоторые из артистов, которые выступили на аннексированной территории или высказались в поддержку российской аннексии Крыма, лишились возможности выступать на материковой Украине.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».