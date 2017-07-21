Госпогранслужба: спасенный россиянами украинский моряк находился в нейтральных водах

Украинский моряк потерпел бедствие в нейтральных водах неподалеку от крымского мыса Тарханкут, морем мужчина пытался добраться до Турции. Об этом Крым.Реалии рассказал спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

«Спасатели, работающие вблизи Херсона, получили сигнал из соответствующего устройства о том, что человек потерпел аварию на плавсредстве. Они сообщили нам, выдвинулись на спасение сами, но в это время моряк находился гораздо ближе к берегу временно оккупированного Крыма, чем к позициям наших моряков и наших спасателей. Поэтому этот же сигнал получили и россияне, соответственно, они добрались до него быстрее, оказали помощь», – дополнил Слободян.

Днем 21 июля российские спецслужбы сообщили, что спасли украинского моряка. По их информации, мужчину вернули на материковую часть Украины. Однако спикер Госпогранслужбы Украины сообщил, что не владеет информацией о местонахождении моряка.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».