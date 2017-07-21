На админгранице с Крымом мошенники используют беременных – погранслужба Украины

Мошенники используют беременных, чтобы вне очереди пройти админграницу с Крымом. Женщин подсаживают в автомобиль перед пунктом пропуска, другие граждане из благих намерений уступают дорогу авто – так работает устоявшаяся схема мошенничества. Об одном из таких случаев рассказали в Госпогранслужбе Украины 21 июля.

В четверг, 20 июля, на выезд из материковой части Украины вне очереди прибыл автомобиль, в котором ехала супружеская пара и еще одна беременная украинка.

«В ходе проверки и проведенного анализа пограничники установили, что беременная гражданка админграницу за последнее время пересекала 5 раз в различных транспортных средствах именно вне очереди. При этом уже через 30-45 минут женщина возвращалась пешком на материковую часть Украины. Кроме того установлено, что она зарегистрирована в одном из населенных пунктов Генического района», – говорится в сообщении.

По данным украинского погранведомства, по состоянию на 11:00 21 июля в «искусственно созданной российскими пограничниками» очереди на контрольном пункте «Чонгар» стояли около 85 автомобилей, перед КПВВ «Каланчак» и «Чаплинка» очередей не было.

Ранее в пограничном управлении ФСБ России, которое цитировали российские СМИ, обвинили в создании очередей на админгранице с Крымом именно украинские службы.

После аннексии Крыма Россией в начале 2014 года между материковой Украиной и полуостровом пролегла формально административная, но фактически – настоящая «граница». На админгранице работают три контрольных пункта въезда/выезда – «Каланчак», «Чонгар» и «Чаплинка».