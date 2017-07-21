Роспотребнадзор назвал низкую санитарную культуру причиной детских отравлений в Крыму

Начальник ялтинского отделения Роспотребнадзора Виталий Задорожний считает главной причиной повышенного уровня острых кишечных отравлений среди детей низкую санитарную культуру родителей, несоблюдение правил хранения продуктов. Об этом он сказал в ходе оперативного совещания в подконтрольной Кремлю администрации Ялты 21 июля.

«Также (повышенный уровень заболеваемости острыми кишечными отравлениями среди детей – КР) связан с кормлением детей «недетской» пищей – чебуреками, пирожками, омлетами, зелеными сливами и так далее», – отметил Задорожний.

По его информации, взрослые дают детям продукты, которые в условиях крымской жары долго хранились без холода, были привезены из регионов соседней России или куплены в местах несанкционированной стихийной торговли.

По информации Роспотребнадзора, за последнюю неделю в инфекционное отделение Ялтинской городской больницы №1 с синдромами отравлений поступили 54 человека, из которых 36 человек – дети.

В июне этого года в ялтинской инфекционной больнице начали регистрировать обращения отдыхающих в Ялте с симптомами кишечной инфекции. Все обратившиеся связывали свое недомогание с едой, которую они покупали в автовагончиках на набережной и фаст-фудом.