Госдума разрешила продлевать работу медучреждений Крыма без российской лицензии

Депутаты Госдумы России приняли в пятницу, 21 июля, в третьем и окончательном чтении закон, позволяющий продлить срок, в течение которого на территории аннексированного Крыма допускается работа медицинский учреждений без лицензии. Закон продлевает до 1 января 2020 года полномочия российского правительства по определению этих сроков.

Депутат Госдумы Наталья Поклонская назвала процесс лицензирования трудоемким и требующим значительных финансовых затрат.

«Указанные изменения являются необходимыми для создания условий по обеспечению процесса перехода к действующей на территории России системе лицензирования медицинской деятельности», – сказала она.

Ранее сообщалось, что российская прокуратура Керчи в ходе проверки выявила восемь салонов красоты, которые предоставляли косметологические услуги без необходимых документов. Как сказали в пресс-службе надзорного ведомства, данные услуги относятся к медицинским.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».