В центре Симферополя массовая авария, есть пострадавшие

В центре Симферополя возле Художественного музея в пятницу, 21 июля, произошла массовая авария с участием шести автомобилей. В результате ДТП одна из машин перевернулась. Есть один пострадавший, который находился в припаркованном автомобиле, он доставлен в больницу, степень травм не известна. О происшествии сообщает «Крыминформ».

«Желтый автомобиль Daewoo Lanos, двигаясь по переулку Галерейному, столкнулся с автомобилем Honda, который в результате столкновения перевернулся. При этом перевернувшееся авто задело одну из припаркованных рядом машин, которая по инерции подтолкнула еще три машины. В итоге столкнулось шесть автомобилей», – говорится в сообщении.

По информации пресс-службы управления ГИБДД по Симферополю, причиной аварии стало то, что автомобиль Honda, двигаясь по переулку Галерейному со стороны улицы Невского, не предоставил преимущество автомобилю Daewoo Lanos, двигавшемуся по главной дороге – улице Долгоруковской.

В Симферополе в пятницу, 21 июля, образовалась пробка примерно на семь километров. Она тянулась от кольца на объездной дороге до микрорайона Каменка-Хошкельды. Транспорт продвигался медленно.

За прошлый год в Крыму зафиксировано 2 067 ДТП, в которых погибли 378 человек, еще 2 758 были травмированы. В Севастополе за это же время было зафиксировано 667 ДТП, в которых 76 человек погибли и 841 травмировались. Чаще всего в авариях погибали водители (162 человека) и пешеходы (159 человек). Также жертвами ДТП стали 119 пассажиров и 13 велосипедистов.