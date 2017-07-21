Крымским татарам посвятили день на межрелигиозном семинаре «Ковчег»

На международном межрелигиозном семинаре «Ковчег» во Львове 20 июля прошел крымскотатарский день. Особенностью мероприятия стал приезд жителей аннексированного Крыма, они вошли в состав в крымскотатарской группы. Об этом Крым.Реалии рассказал сооснователь общественной организации «КрымSOS», соучредитель «Ковчега» Алим Алиев.

«Большинство участников группы были именно крымскотатарская молодежь из Крыма… Мы слепили 1500 джевезли татар-аш (мелкие пельмени – КР)», – сказал Алиев, комментируя особенности крымскотатарского дня на «Ковчеге».

В течение крымскотатарского дня историк Гульнара Абдуллаева прочитала лекцию о геополитике Крымского ханства, журналист Дилявер Саидахметов рассказал об исламофобских мифах и стереотипах, Алим Алиев посвятил свое выступление выдающимся личностям крымскотатарского народа.

Семинар в этом году открыт вступительной речью главы Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова.

Соорганизаторами крмыскотатарского дня выступили инициатива «КрымSOS» и Крымский дом во Львове.

Международный межрелигиозный молодежный семинар-форум «Ковчег» начался во Львове 18 июля при участии представителей крымскотатарского, польского, еврейского народов. В этом году он проходит под лозунгом «Строить мосты, а не стены».

Семинар-форум «Ковчег» ежегодно проходит во Львове, соорганизаторами выступает Генеральное консульство Республики Польша во Львове, Украинский институт изучения Холокоста «Ткума», Украинский католический университет, общественная организация «Крым SOS», Городской дворец культуры им. Гната Хоткевича.