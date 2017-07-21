Правительство Великобритании напомнило, что ограничения на экономические отношения с Крымом после его аннексии Россией, наложенные Европейским Союзом, справедливы и для граждан Соединенного Королевства. Такое сообщение и разъяснение о правилах посещения украинского полуострова размещено на официальном сайте правительства Великобритании.

«Международные пограничные пункты, которые в настоящее время не находятся под контролем украинских властей, включают в себя все воздушные и морские порты в Крыму. Перечень открытых пограничных переходов доступен в Государственной пограничной службе Украины. Для въезда или выезда из Крыма иностранным гражданам необходимо будет предоставить их паспорт и специальное разрешение, выданные Государственной миграционной службой Украины», – говорится в сообщении.

Здесь подчеркнули незаконность референдума в Крыму в марте 2014 года и напомнили о полном закрытии транспортного сообщения полуострова со стороны Украины и международного сообщества.

Кабинет министров Украины 19 июля разрешил выдачу специального разрешения на въезд в аннексированный Россией Крым иностранцам для оказания правовой помощи на территории полуострова.

В 2014 году в уголовный кодекс Украины была внесена статья №332-1, ею предусмотрена ответственность за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».