Болгарский телеканал извинился за публикацию карты Украины без Крыма – посольство Украины

Болгарский телеканал «bTV» назвал показ в эфире карты Украины без Крыма технической ошибкой и принес свои извинения. Об этом 21 июля Крым.Реалии сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

«7 июля, в утренней программе телевидения «bTV» (входит в тройку самых рейтинговых в Болгарии) во время интервью на тему болгарской диаспоры нового председателя государственного агентства по вопросам болгар за рубежом Харалампиева было размещено карту Украины без Крыма», – сообщили в посольстве.

18 июля в ведомстве получили письмо от руководства компании, где кроме прочего рассказали, что «сотрудники воспользовались материалами Государственного агентства по вопросам болгар за рубежом».

Представители Украины не раз указывали иностранным компаниям на ошибки в изображении карты страны. Последним случаем стало 13 июня, когда посольство Украины в Казахстане выразило протест Астане из-за экспозиции на фестивале Astana Art Fest, где на одном из экспонатов с изображением карты Украины в ее составе отсутствует территория аннексированного Россией Крыма.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».