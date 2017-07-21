Украина разочарована очередным отказом России расширить мандат миссии ОБСЕ на границе

Украина выразила разочарование очередным отказом России расширить мандат миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на границе с Украиной на весь ныне неподконтрольный Киеву участок границы.

Как заявили в министерстве иностранных дел Украины, Россия остается единственным государством в ОБСЕ, которое препятствует расширению мандата Наблюдательной миссии ОБСЕ на российских пунктах пропуска «Гуково» и «Донецк» (Ростовская область России) на весь участок границы, прилегающей к временно неконтролируемой правительством Украины территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

В Киеве такие действия России расценили как «сознательное нежелание способствовать деэскалации ситуации в Донбассе и намерение продолжать поставки тяжелого оружия, военного оборудования и боеприпасов, регулярных войск, боевиков и наемников, осуществлять поддержку террористической деятельности на территории Украины».

«Призываем российскую сторону к неукоснительному выполнению взятых обязательств в рамках Минских договоренностей, в том числе по обеспечению всеобъемлющего и постоянного мониторинга ОБСЕ на границе, что является критически важным для деэскалации ситуации в Донбассе», – говорится в заявлении МИД.

В четверг Постоянный совет ОБСЕ продлил мандат упомянутой наблюдательной миссии в двух пунктах пересечения российско-украинской границы, на этот раз до 31 октября. При этом Россия в очередной раз заблокировала расширение территориального мандата этой миссии.

Минский протокол от 5 сентября 2014 требует установления контроля и постоянного мониторинга ОБСЕ над временно неконтролируемым участком российско-украинской государственной границы с созданием зоны безопасности вдоль границы со стороны Украины и России.